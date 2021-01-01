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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları arttı, üreticilere olan hurda akışı yavaşladı

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları üst sınırdan 5$/mt artışla 465-480$/mt kamyon üstü fabrika teslim aralığına yükseldi.

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