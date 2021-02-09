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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de gemi hurdası alım fiyatları $370-375/mt bandında

İzmir bölgesindeki Türk üreticilerin bir kısmı gemi hurdası alım fiyatlarını 5 Şubat Cuma gününe kıyasla 5-10$/mt daha indirdi.

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