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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de farklı zamanlarda yapılan iki ABD bağlantısı duyuldu

Türkiye ithal hurda piyasasındaki yukarı yönlü seyir sürerken, bugün ABD’den gerçekleştirilen iki yeni bağlantı duyuldu.

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