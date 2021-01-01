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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de deep sea hurda fiyatlarıyla birlikte short sea hurda fiyatları da yukarı yönlü harekete geçti

Türkiye’de deep sea hurda fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesinin ardından, short sea hurda satıcıları da yüksek seviyelerinden satış yapabildi.

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