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Türkiye’de deep sea hurda fiyatları yeni bağlantılarla yükseldi

SteelOrbis’in öngördüğü üzere, Türkiye’de deep sea hurda fiyatları yeni alımlar esnasında hafifçe arttı.

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