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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de deep sea hurda fiyatları, düşüş şüphesine rağmen arttı

Duyulan son bağlantılarla deep sea hurda fiyatları bir defa daha arttı.

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