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Türkiye’de deep sea hurda fiyatları çok hafifçe arttı

Türkiye ithal hurda piyasasında paylaşılan üç bağlantıyla deep sea hurda fiyatları hafifçe yükseldi.

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