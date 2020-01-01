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Türkiye’de deep sea hurda fiyatları beklendiği gibi yükseldi

Türkiye’de deep sea hurda fiyatları artarak 19 Kasım’da SteelOrbis’in paylaştığı ilk beklentilere çok yakın seviyelere geldi.

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