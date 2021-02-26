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Türkiye’de çoğu üretici yerel hurda alım fiyatlarını artırdı

Bugün itibarıyla Türkiye’deki üreticilerin büyük bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını yükseltti.

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