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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de birtakım ABD menşeli hurda bağlantıları yapıldı

Türkiye piyasasında birden çok ABD çıkışlı hurda bağlantısı duyulurken, fiyatlar yatay seyretti.

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