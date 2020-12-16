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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de birinci kalite hurda fiyatları yeniden yükseldi

Baltık çıkışlı hurda bağlantısının 419$/mt CFR seviyesine çektiği HMS I/II 80:20 hurda fiyatları Hollanda çıkışlı bağlantıyla biraz daha yükseldi.

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