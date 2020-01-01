﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de birinci kalite hurda fiyatları 450$/mt CFR seviyesini yakaladı

SteelOrbis’in bugün daha erken saatlerde HMS I/II 80:20 hurdanın 444$/mt CFR seviyesinden işlem gördüğünü duyurduğu Baltık ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.