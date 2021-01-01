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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de birçok deep sea hurda alımı gerçekleşti, piyasanın görünümü değişti

Türkiye ithal hurda piyasasının görünümü iyi yönde değişti ve bugün birçok deep sea hurda bağlantısı duyuldu. Böylece, ...

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