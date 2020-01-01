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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de bir üretici gemi hurdası fiyatlarını düşürdü, bir üretici de piyasaya döndü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye’de gemi hurdası fiyatları 450-480$/mt aralığında kalmaya devam etti.

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