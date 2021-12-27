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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Belçika çıkışlı hurda alımında fiyatlar yatay seyir izledi, görünüm güçlü

Türkiye ithal hurda piyasasında 24 Aralık Cuma günü yapılan başka bir AB çıkışlı hurda alımında fiyatlar yatay bir seyir izledi ...

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