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Türkiye’de Baltık menşeli birinci kalite hurda fiyatları yeni bağlantıyla yükseldi

Bugün piyasada duyulan bir bağlantı ile Baltık menşeli birinci kalite hurda fiyatları biraz daha yükseldi.

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