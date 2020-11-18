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Türkiye’de Baltık menşeli birinci kalite hurda fiyatı yükselişini sürdürdü

Türkiye’de Baltık menşeli birinci kalite hurda fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü seyir bugün piyasada duyulan bir bağlantıyla sürdü.

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