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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda fiyatları yükseldi

Geçtiğimiz haftanın sonunda gözlenen sert düşüşün ardından Baltık bölgesinden bir bağlantı daha yapıldığı duyuldu.

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