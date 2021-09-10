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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda fiyatları değişim göstermezken, Avrupalı satıcılar fiyatlarını düşürdü

Bugün itibarıyla, Baltık çıkışlı hurda fiyatlarının değişiklik göstermediği ancak Avrupa çıkışlı hurda fiyatlarının daha da düştüğü gözlendi.

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