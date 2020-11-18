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Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda fiyatları bağlantılarla yükseldi

SteelOrbis’in öngördüğü üzere Türkiye son günlerde Baltık menşeli hurda alımları yaparken fiyatlar yükseldi.

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