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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda fiyatları 444$/mt CFR seviyesine çıktı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen St. Petersburg çıkışlı bağlantının ardından bugün benzer menşede hurdanın fiyatları 9$/mt arttı.

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