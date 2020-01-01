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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda bağlantılarında fiyatlar 350$/mt seviyesine yerleşti

Bugün Baltık çıkışlı duyulan yeni bağlantılarla Türkiye’de gösterge hurda fiyatı 350$/mt CFR seviyesine ulaştı.

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