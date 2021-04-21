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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık çıkışlı bir bağlantı 427$/mt CFR seviyesinden kapatıldı

Bugünün haberlerine HMS I/II 80:20 hurda fiyatı bir öncekiyle benzer seviyede olan Baltık çıkışlı bir kargo daha eklendi.

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