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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık çıkışlı bağlantı hafif bir fiyat artışına işaret etti

Türkiye ithal hurda piyasasındaki temkinli olumlu görünüm devam ederken, bugün Baltık çıkışlı bir bağlantı duyuldu.

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