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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Avrupa menşeli hurda fiyatları Almanya’dan yapılan alımla düştü

Türkiye’de hızla düşmeyen devam eden ithal hurda fiyatları, Almanya’dan yapılan yeni hurda bağlantısıyla birlikte düşüşünü sürdürdü.

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