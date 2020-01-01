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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Avrupa çıkışlı hurda fiyatları yeni bağlantıyla 455$/mt seviyesinde

Türkiye ithal hurda piyasasında ABD’nin yokluğu devam ederken, Avrupa çıkışlı hurda fiyatları yeniden sert biçimde yükseldi.

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