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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Avrupa çıkışlı hurda fiyatları yeni bağlantılarla yükseldi

Kaydedilen iki Avrupa çıkışlı hurda alımıyla fiyatlar hafifçe yükseldi.

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