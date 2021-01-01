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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Avrupa çıkışlı hurda fiyatları yapılan alımlarda beklenen seviyelerde yer aldı

Haftanın ikinci yarısında Türkiye ithal hurda piyasası canlı bir performans gösteriyor. Yeni yapılan Avrupa çıkışlı hurda ...

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