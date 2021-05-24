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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Avrupa çıkışlı hurda fiyatları 510-513$/mt CFR seviyesinde

Türkiye ithal hurda piyasasında duyulan Avrupa çıkışlı bağlantılarla, gösterge kalite HMS I/II 80:20 hurda fiyatları yükseldi.

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