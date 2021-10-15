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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Avrupa çıkışlı hurda alım fiyatları 487$/mt CFR’a çıktı

SteelOrbis’in bu sabah belirttiği bağlantıların ardından, piyasada yeni bir Avrupa çıkışlı hurda bağlantısı duyuldu. Buna ...

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