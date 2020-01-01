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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD menşeli hurda 416$/mt CFR seviyesine indi

Nihayet bugün Türkiye piyasasında yeni bir ABD çıkışlı hurda bağlantısı duyuldu ve fiyatlar hafifçe geriledi.

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