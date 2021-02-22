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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatları yeni bağlantıyla 435$/mt seviyesine sıçradı

Beklendiği üzere Türkiye’de deep sea birinci kalite hurda fiyatları yeni ABD bağlantısıyla 430$/mt CFR’ın üzerine çıktı.

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