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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatları önemli oranda düştü

Bugün Türkiye ithal hurda piyasasında açıklanan ABD çıkışlı bir bağlantıyla birlikte, deep sea hurda fiyatları önemli oranda düşüş gösterdi.

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