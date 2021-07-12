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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatları daha da düştü, beklentiler zayıfladı

Türkiye’de, fiyatların düştüğüne işaret eden AB menşeli bir hurda alımının ardından, ABD çıkışlı bir hurda bağlantısına da ilave tonaj alımı yapıldı.

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