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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatları 480$/mt CFR seviyesine ulaştı

ABD çıkışlı gösterge HMS I/II 80:20 hurdanın daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü ikinci bir bağlantı duyuldu.

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