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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda bağlantısı 470-471$/mt CFR’dan gerçekleşti, fiyatlar istikrarlı gidiyor

Bugün Türkiye’de gerçekleşen bir ABD çıkışlı hurda bağlantısı, deep sea çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda için gösterge ...

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