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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda bağlantıları 500$/mt CFR’a yakın seviyelerden gerçekleşti

Üç yeni bağlantının beklenen fiyat seviyelerinde gerçekleşmesiyle birlikte ABD çıkışlı hurda alımlarındaki durgunluk bugün itibarıyla son buldu.

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