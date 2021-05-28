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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda 502$/mt CFR seviyesinden alındı

Sessiz bir haftanın ardından Türkiye ithal hurda piyasasında HMS I/II 80:20 hurda fiyatlarının düştüğü bir ABD bağlantısı paylaşıldı.

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