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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı birinci kalite hurda fiyatları yeni bağlantıyla 473$/mt seviyesinde

Türkiye’de uzun süre sonra duyulan ABD çıkışlı bir bağlantıyla birinci kalite HMS I/II 80:20 hurda fiyatları 473$/mt CFR seviyesine ulaştı.

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