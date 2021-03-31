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Türkiye’de ABD çıkışlı birinci kalite hurda fiyatları hafifçe arttı

Bugün duyulan bağlantı ile Türkiye’de ABD menşeli birinci kalite hurda fiyatları hafifçe arttı.

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