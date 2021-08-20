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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı birinci kalite hurda fiyatları 450$/mt CFR’a düştü

ABD çıkışlı hurda fiyatları, bugün bildirilen son bağlantıyla keskin bir düşüş gösterdi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere ...

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