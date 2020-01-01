﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı birinci kalite hurda fiyatı 410$/mt seviyesinde

Beklendiği üzere, Türkiye ithal hurda piyasasında deep sea fiyatları ABD çıkışlı kargo ile yükselişini sürdürdü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.