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< Hurda ve Hammadde

Türkiye’de 501$/mt CFR seviyesinden Baltık bağlantısı gerçekleşti

Türkiye ithal hurda piyasasında gözlenen sessizlik bugün duyurulan Baltık çıkışlı alımla sona erdi.

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