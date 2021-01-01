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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yüksek fiyat seviyesinden bir diğer Avrupa çıkışlı hurda alımı gerçekleştirdi

Avrupa’dan Türkiye’ye ikinci bir hurda bağlantısı daha yapıldığı ve bir öncekine kıyasla biraz daha yüksek bir fiyattan gerçekleştirildiği öğrenildi.

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