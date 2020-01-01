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Türkiye yerel piyasasında DKP hurda fiyatları yatay seyretti

Bugün itibarıyla Türk üreticilerin büyük bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını değiştirmemeyi tercih etti ve bu karar dolar ...

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