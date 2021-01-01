﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasının yukarı yönlü hareketi devam ediyor

Türkiye yerel hurda piyasasının yukarı yönlü hareketi bugün bazı üreticilerin fiyatlarını 80-150 TL/mt ($6-17/mt) artırmasıyla ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.