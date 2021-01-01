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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasının aşağı yönlü seyri devam ediyor

Bugün çok sayıda üretici yerel hurda alım fiyatlarını kalitesine bağlı olarak 50-100 TL/mt veya 7-13$/mt indirdi. Türk lirasının ...

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