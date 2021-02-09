﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasının aşağı yönlü seyri aralıksız devam etti

Bugün Türk üreticiler hurda alım fiyatlarını 5 Şubat Cuma gününe kıyasla 50-220TL/mt düşürürken, bu güncelleme dolar bazında ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.