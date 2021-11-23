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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasındaki fiyat artışları, dolar karşılıklarında benzer etki yaratamıyor

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı aralıksız devam ederken, Türk üreticiler kur etkisini telafi edebilmek için ...

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