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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında yeniden fiyat artışı

SteelOrbis’in 4 Ocak tarihinde yayınladığı raporundan bu yana Türk üreticilerin hepsi yerel hurda alım fiyatlarını 250-800 ...

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